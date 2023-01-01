Агент Языджи сказал, что ЦСКА выкупает Юсуфа

агенты у этих турок болтливые, еще сам клуб ничего не публиковал о выкупе Языджи, а уже агент сболтнул... забавно, на Бомбе вдруг изменился текст и заголовок, стоило лишь нажать на "новость"...) и об этом свидетельствуют посты пользователей (см. ниже)... видимо, "кто-то" подсказал...
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент не собирается уезжать из России.
– Проведет ли Языджи следующий сезон в ЦСКА?
– Да.
– Значит, ЦСКА выкупает Языджи?
– Да.
- ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
- Сумма выкупа – 12 миллионов евро.
- Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
Вспомните все российские клубы за всю историю