Агент Языджи сказал, что ЦСКА выкупает Юсуфа

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент не собирается уезжать из России.

– Проведет ли Языджи следующий сезон в ЦСКА?

– Да.

– Значит, ЦСКА выкупает Языджи?

– Да.

ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».

Сумма выкупа – 12 миллионов евро.

Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

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