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Агент Языджи сказал, что ЦСКА выкупает Юсуфа

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что его клиент не собирается уезжать из России.

– Проведет ли Языджи следующий сезон в ЦСКА?

– Да.

– Значит, ЦСКА выкупает Языджи?

– Да.

  • ЦСКА зимой арендовал Языджи у «Лилля».
  • Сумма выкупа – 12 миллионов евро.
  • Турок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:38
Комментарии9
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    Рейтинг: +22375

    JTherry 1 час назад

    агенты у этих турок болтливые, еще сам клуб ничего не публиковал о выкупе Языджи, а уже агент сболтнул... забавно, на Бомбе вдруг изменился текст и заголовок, стоило лишь нажать на "новость"...) и об этом свидетельствуют посты пользователей (см. ниже)... видимо, "кто-то" подсказал...

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    Рейтинг: +22750

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Сколько же ему стукнет тогда?... )))

    0
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    Рейтинг: +7293

    R_a_i_n 1 час назад

    Промес так же говорил помнится!

    0
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    Рейтинг: +11327

    BRO_football 1 час назад

    До конца карьеры в ЦСКА останется.

    2
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    Рейтинг: +1750

    Bozigit 1 час назад

    Значит еще будем наслаждаться его игрой не один год)

    2
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    Рейтинг: +448

    3meeeD 1 час назад

    Влашич так же говорил

    1
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    Рейтинг: +1276

    ruded 1 час назад

    еще один "головин"?

    1
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    Рейтинг: +1841

    Беспонтий 1 час назад

    "Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю.."

    мехмет паша" пи.здит
    по древнему турецкому обычаю

    2
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    Рейтинг: +1869

    Romio-xxx 1 час назад

    До пенсии что ли там будет жить?

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