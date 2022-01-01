Каррера – об отстранении российских команд: «Мои слова поддержки! Спорт должен оставаться вне политики»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новые санкции против российского футбола.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики!
Надеюсь, что скоро все отстранения снимут и ситуация нормализуется» – сказал Каррера.
Тест: назовите все российские клубы
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.