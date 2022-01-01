Каррера – об отстранении российских команд: «Мои слова поддержки! Спорт должен оставаться вне политики»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новые санкции против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики!

Надеюсь, что скоро все отстранения снимут и ситуация нормализуется» – сказал Каррера.

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