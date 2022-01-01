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Каррера – об отстранении российских команд: «Мои слова поддержки! Спорт должен оставаться вне политики»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новые санкции против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Мои слова поддержки! Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики!

Надеюсь, что скоро все отстранения снимут и ситуация нормализуется» – сказал Каррера.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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