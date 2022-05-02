Деспотович и Гулиев – в старте «Арсенала». Эннин и Стоцкий выйдут у «Нижнего Новгорода»

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Нижнего Новгорода» на матч 27-го тура РПЛ.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Деспотович.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
- Матч в Туле начнется в 19:00 мск.
- «Рубин» в случае победы «Нижнего Новгорода» опустится в зону стыковых матчей.
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Источник: Бомбардир.ру