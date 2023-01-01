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Рангник – о будущем Роналду в «МЮ»: «Лучше спросите у тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о будущем в клубе нападающего Криштиану Роналду.

«Лучше спросите у Эрика тен Хага о роли Криштиану. Он показал, что по-прежнему остается важной частью «МЮ».

Однако очевидно, что команде нужно больше форвардов», – сказал Рангник.

  • 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
  • После возвращения Роналду забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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