Рангник – о будущем Роналду в «МЮ»: «Лучше спросите у тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о будущем в клубе нападающего Криштиану Роналду.
«Лучше спросите у Эрика тен Хага о роли Криштиану. Он показал, что по-прежнему остается важной частью «МЮ».
Однако очевидно, что команде нужно больше форвардов», – сказал Рангник.
- 37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.
- После возвращения Роналду забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: твиттер Фабрицио Романо