Рангник – о будущем Роналду в «МЮ»: «Лучше спросите у тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос о будущем в клубе нападающего Криштиану Роналду.

«Лучше спросите у Эрика тен Хага о роли Криштиану. Он показал, что по-прежнему остается важной частью «МЮ».

Однако очевидно, что команде нужно больше форвардов», – сказал Рангник.

37-летний португалец вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.

После возвращения Роналду забил 23 гола и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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