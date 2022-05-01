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Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»

8 мая «Атлетико» примет «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании.

В субботу «Реал» досрочно выиграл Примеру, поэтому в следующем матче команде положен чемпионский коридор.

Однако футболисты «Атлетико» не хотят соблюдать данную традицию. Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков.

Вероятнее всего, игроки «Атлетико» не будут устраивать чемпионский коридор для «Реала», однако ситуация может измениться, если в нее вмешается руководство клуба.

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Источник: Marca

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64

    RussiaChampion 26 минут назад

    спартачи их кусанули видимо

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    Рейтинг: +13576

    Skull_Boy 34 минуты назад

    А с какого болта должны

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    Рейтинг: +10119

    Alekxei Z. 39 минут назад

    Какой ещё коридор , для "заклятых врагов"?
    Хватит Х заниматься.

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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 41 минуту назад

    Конечно,гиены никогда не будут голову опускать перед львами,матрасники истинные гиены и индейцы

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