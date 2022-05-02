Игроки «Атлетико» не хотят устраивать чемпионский коридор для «Реала»

8 мая «Атлетико» примет «Реал» в 35-м туре чемпионата Испании.

В субботу «Реал» досрочно выиграл Примеру, поэтому в следующем матче команде положен чемпионский коридор.

Однако футболисты «Атлетико» не хотят соблюдать данную традицию. Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков.

Вероятнее всего, игроки «Атлетико» не будут устраивать чемпионский коридор для «Реала», однако ситуация может измениться, если в нее вмешается руководство клуба.

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