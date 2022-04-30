Михаил Кержаков опередил брата Александра по чемпионским титулам

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков четвертый раз стал чемпионом России. Он опередил брата Александра, у которого три таких титула.

Оба игрока становились чемпионами только с «Зенитом», они уроженцы Кингисеппа (Ленинградская область).

Кержаковы – воспитанники «Зенита».

Александр сейчас тренирует «Нижний Новгород».

«Зенит» планирует продлить контракт с Михаилом Кержаковым, который истекает летом.

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