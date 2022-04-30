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Михаил Кержаков опередил брата Александра по чемпионским титулам

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков четвертый раз стал чемпионом России. Он опередил брата Александра, у которого три таких титула.

Оба игрока становились чемпионами только с «Зенитом», они уроженцы Кингисеппа (Ленинградская область).

  • Кержаковы – воспитанники «Зенита».
  • Александр сейчас тренирует «Нижний Новгород».
  • «Зенит» планирует продлить контракт с Михаилом Кержаковым, который истекает летом.

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Источник: Бомбардир.ру

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30.04.2022 22:14
Комментарии4
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    Рейтинг: +15464

    житель СПб 1 час назад

    Некрасивое сравнение! Александр - супер-звезда, Михаил - середнячек... Сегодня чуть не подвел команду - несколько раз. Уже скамейка зенитовская дергаться начала...

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    Рейтинг: +62852

    portero 1 час назад

    Миша слабый игрок, Саша круче... Зениту нужен воротчик, Семак ставь молодого на оставшиеся игры, хуже быть не может!!!!

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    Рейтинг: +14091

    Barmaleushka > portero 16 минут назад

    Можно было бы Одоевского , на последние 3 тура . Даже тренеру-перестраховщику такое "под силу" . Да присмотреться получше к его игре . Керж младшой достиг своего потолка , а Даньке есть куда расти ( жаль если замаринует его Семак на лавке).

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    Рейтинг: +16063

    paracetamol 1 час назад

    «Зенит» планирует продлить контракт с Михаилом Кержаковым, который истекает летом. Пусть посидит на лавке для подмены.

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