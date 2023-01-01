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Примера. «Вильярреал» между полуфиналами ЛЧ уступил «Алавесу» из зоны вылета

В 34-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» потерпел гостевое поражение от «Алавеса» со счетом 1:2.

Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл команде, идущей на 19-м месте в таблице Примеры.

Ответный матч с «Ливерпулем» в главном еврокубке испанцы проведут во вторник, 3 мая.

Испания. Примера. 34-й тур

Алавес – Вильярреал – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лагвардия, 4; 2:0 – Эскаланте, 31; 2:1 – Чуквуэзе, 47.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 16:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +62832

    portero 2 часа назад

    Это не важно, у них все силы берегут на ЛЧ, вдруг поможет...

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