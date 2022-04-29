CAS еще не назначил дату рассмотрения дела РФС. Иски направили в марте

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) еще не назначил дату рассмотрения исков РФС против ФИФА и УЕФА.
По информации «РБ Спорт», CAS до сих пор не назначил дату заседания и арбитров, которые будут рассматривать иски. Ранее сообщалось, некоторые судьи отказываются рассматривать иски РФС из-за политического давления.
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Источник: «РБ Спорт»