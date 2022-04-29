Агент Левандовски сообщил «Баварии», что игрок намерен уйти в «Барселону». Баварцы предложили продлить контракт

Как и ожидалось, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави провел встречу с руководством клуба. Он сообщил ему, что поляк хочет перейти в «Барселону».
Ответом «Баварии» было предложение продлить контракт Левандовски, истекающий в следующем году.
- Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Поляк в «Баварии» с 2014 года.
- Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на прошлой неделе сообщил, что игрок не будет продан ближайшим летом.
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Источник: Mundo Deportivo