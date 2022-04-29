Агент Левандовски сообщил «Баварии», что игрок намерен уйти в «Барселону». Баварцы предложили продлить контракт

Как и ожидалось, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави провел встречу с руководством клуба. Он сообщил ему, что поляк хочет перейти в «Барселону».

Ответом «Баварии» было предложение продлить контракт Левандовски, истекающий в следующем году.

Форвард – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Поляк в «Баварии» с 2014 года.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на прошлой неделе сообщил, что игрок не будет продан ближайшим летом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут