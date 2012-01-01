«Химки» погасили задолженность перед Черевченко и его тренерским штабом

«Химки» урегулировали финансовые разногласия с бывшим главным тренером Игорем Черевченко.
«Могу подтвердить, что долговые обязательства перед тренерским штабом исполнены», – заявил генеральный директор подмосковного клуба Владимир Габулов.
Ранее Черевченко подал в РФС жалобу на «Химки» из-за задолженности.
- Тренер покинул «Химки» в феврале.
- Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.
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