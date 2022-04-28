«Оскорбление и унижение – это не свобода слова». Ловрен подаст в суд на хорватское СМИ, назвавшее его мудаком за связь с Россией

Хорватский футбольный союз потребовал от главного редактора издания Jutarnji list публичных извинений перед защитником «Зенита» Деяном Ловреном после публикации оскорбительной статьи о нем.

Ранее Jutarnji list опубликовал статью о Ловрене под названием «Как знаменитый осел из Рио стал обычным мудаком из России». В статье хорвата осудили за выступления в России.

«Мы считаем абсолютно неуместным, непрофессиональным и неэтичным писать о каком-либо человеке, в том числе и о члене сборной Хорватии по футболу Деяне Ловрене, так, как в приведенном тексте, в котором автор оскорбляет несомненно успешного спортсмена, доказавшего свой человеческий и профессиональный уровень.

Мы призываем к публичным извинениям перед Деяном Ловреном за оскорбительный текст и надеемся, что в будущем при подобной критике будут подходить с должным уважением к критикуемому лицу и соблюдением профессиональных стандартов.

Деян Ловрен абсолютно заслужил это уважение, независимо от того, согласен или нет кто-либо с его мнением и поступками», – говорится в заявлении союза.

Сам Ловрен после публикации статьи заявил, что «оскорбление и унижение – это не свобода слова», и пообещал подать в суд на хорватское СМИ.

Ловрен играет за «Зенит» с 2020 года.

Он регулярно вызывается в сборную Хорватии.

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