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  • «Оскорбление и унижение – это не свобода слова». Ловрен подаст в суд на хорватское СМИ, назвавшее его мудаком за связь с Россией

«Оскорбление и унижение – это не свобода слова». Ловрен подаст в суд на хорватское СМИ, назвавшее его мудаком за связь с Россией

28 апреля 2022, 16:47
7

Хорватский футбольный союз потребовал от главного редактора издания Jutarnji list публичных извинений перед защитником «Зенита» Деяном Ловреном после публикации оскорбительной статьи о нем.

Ранее Jutarnji list опубликовал статью о Ловрене под названием «Как знаменитый осел из Рио стал обычным мудаком из России». В статье хорвата осудили за выступления в России.

«Мы считаем абсолютно неуместным, непрофессиональным и неэтичным писать о каком-либо человеке, в том числе и о члене сборной Хорватии по футболу Деяне Ловрене, так, как в приведенном тексте, в котором автор оскорбляет несомненно успешного спортсмена, доказавшего свой человеческий и профессиональный уровень.

Мы призываем к публичным извинениям перед Деяном Ловреном за оскорбительный текст и надеемся, что в будущем при подобной критике будут подходить с должным уважением к критикуемому лицу и соблюдением профессиональных стандартов.

Деян Ловрен абсолютно заслужил это уважение, независимо от того, согласен или нет кто-либо с его мнением и поступками», – говорится в заявлении союза.

Сам Ловрен после публикации статьи заявил, что «оскорбление и унижение – это не свобода слова», и пообещал подать в суд на хорватское СМИ.

  • Ловрен играет за «Зенит» с 2020 года.
  • Он регулярно вызывается в сборную Хорватии.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (7)
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Fusballer
1651154808
Да нет в гейропе и пендостане свободы слова. Есть только дерьмократия и толерастия.
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vladik12
1651155101
Комментарий удален.
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portero
1651157350
Чувак неиграет только бабосы получает, кому-то завидно...
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ВетеR
1651173735
так и назвали своим именем мудака
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Spirit_78
1651228575
Усташи просто обиделись за своих идейных братьев-бандеровцев.
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