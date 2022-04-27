«Барселона» мечтает подписать Эрнандеса из «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес – желанный трансфер для «Барселоны». Каталонцев привлекает, что игрок может играть и на позиции левого защитника, и на позиции левого центрального.
Игрок выступал в Примере за «Атлетико» и не против вернуться в лигу. Переходу препятствует финансовый запрос «Баварии».
- Контракт игрока действует до 2024 года. Он стоит 50 миллионов евро.
- Эрнандес – воспитанник «Атлетико».
- В сезоне Бундеслиги 26-летний защитник провел 23 матча, сделал 2 голевых паса.
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Источник: Sport.es