«Барселона» мечтает подписать Эрнандеса из «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес – желанный трансфер для «Барселоны». Каталонцев привлекает, что игрок может играть и на позиции левого защитника, и на позиции левого центрального.

Игрок выступал в Примере за «Атлетико» и не против вернуться в лигу. Переходу препятствует финансовый запрос «Баварии».

Контракт игрока действует до 2024 года. Он стоит 50 миллионов евро.

Эрнандес – воспитанник «Атлетико».

В сезоне Бундеслиги 26-летний защитник провел 23 матча, сделал 2 голевых паса.

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