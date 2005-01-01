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«Барселона» мечтает подписать Эрнандеса из «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес – желанный трансфер для «Барселоны». Каталонцев привлекает, что игрок может играть и на позиции левого защитника, и на позиции левого центрального.

Игрок выступал в Примере за «Атлетико» и не против вернуться в лигу. Переходу препятствует финансовый запрос «Баварии».

  • Контракт игрока действует до 2024 года. Он стоит 50 миллионов евро.
  • Эрнандес – воспитанник «Атлетико».
  • В сезоне Бундеслиги 26-летний защитник провел 23 матча, сделал 2 голевых паса.

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Источник: Sport.es

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