Агент: «Вендел счастлив в «Зените» и хочет выполнить свой контракт»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

«Вендел очень счастлив в «Зените», он прекрасно себя чувствует и хочет выполнить свой контракт. Он думает только о том, чтобы помочь «Зениту» выиграть чемпионат», — сказал Барбьери.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 52 матчах.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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