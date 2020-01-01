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Агент: «Вендел счастлив в «Зените» и хочет выполнить свой контракт»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга.

«Вендел очень счастлив в «Зените», он прекрасно себя чувствует и хочет выполнить свой контракт. Он думает только о том, чтобы помочь «Зениту» выиграть чемпионат», — сказал Барбьери.

  • Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 52 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4231

    neveldomha 1 час назад

    Вообще, на мой взгляд, именно в Зените создан самый мощный и качественный трансферный отдел. Покупались не просто качественные футболисты, а порядочные и достойные ребята, отвечающие за свои поступки. Не крысы вроде Айртона, Ларссона, Крысовяка....... Именно в этом залог чемпионства команды.

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