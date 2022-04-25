Черчесов – об отстранении российских клубов: «Спорт должен оставаться вне политики. Надеюсь, здравый смысл восторжествует»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что УЕФА может продлить дисквалификацию клубов РПЛ.
– Не исключено, что российские клубы на какое-то время отстранят от еврокубков. Не вызовет ли это, на ваш взгляд, повального отъезда легионеров? И если подобное произойдет, то как это скажется на уровне РПЛ?
– То, что это не плюс, – факт. Другое дело, что нужно дождаться окончательного решения CAS и УЕФА, – надеюсь, здравый смысл восторжествует и никаких санкций к нашим командам не применят. Спорт должен оставаться вне политики.
Плюс легионер легионеру рознь, у каждого в жизни свои цели. Понятно, что оставшись без выступлений в евротурнирах, кто-то захочет уйти. Такие решения тоже нужно уважать.
- Из-за санкций «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.
- Сборная России пропустила стыки отбора ЧМ-2022 и не примет участие в чемпионате мира.
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