АПЛ. «Ливерпуль» победил в дерби «Эвертон», команда Лэмпарда опустилась в зону вылета

Если Лэмпард впервые за непонятно какой период уронит "Эвертон" из высшей лиги, это будет серьезнейшим ударом по его тренерской репутации.
«Ливерпуль» обыграл на «Энфилде» «Эвертон» (2:0) в матче 34-го тура АПЛ. Голы забили Эндрю Робертсон и Дивок Ориги.
Команда Юргена Клоппа набрала 79 очков, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – одно очко. «Эвертон» занимает 18-е место (29 очков).
Англия. АПЛ. 34-й тур
Ливерпуль – Эвертон – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Робертсон, 62; 2:0 – Ориги, 85.
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