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АПЛ. «Ливерпуль» победил в дерби «Эвертон», команда Лэмпарда опустилась в зону вылета

«Ливерпуль» обыграл на «Энфилде» «Эвертон» (2:0) в матче 34-го тура АПЛ. Голы забили Эндрю Робертсон и Дивок Ориги.

Команда Юргена Клоппа набрала 79 очков, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» – одно очко. «Эвертон» занимает 18-е место (29 очков).

Англия. АПЛ. 34-й тур

Ливерпуль – Эвертон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Робертсон, 62; 2:0 – Ориги, 85.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7095

    vladik12 1 час назад

    Если Лэмпард впервые за непонятно какой период уронит "Эвертон" из высшей лиги, это будет серьезнейшим ударом по его тренерской репутации.

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    Рейтинг: +99

    adekvat0726 > vladik12 25 минут назад

    Да там уже до него всякие Бенитесы постарались, его поздно поставили

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    Рейтинг: +1735

    Bozigit 1 час назад

    Поздравляю Саламыча с очередной победой! Ференцварош победил...

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