Серия А. «Фиорентина» проиграла «Салернитане» из зоны вылета, Кокорин был в запасе

«Фиорентина» в 34-м туре чемпионата Италии проиграла на выезде «Салернитане». Решающий гол забил Федерико Бонаццоли.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» только ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков. «Салернитана» – в зоне вылета.

Италия. Серия А. 34-й тур

Салернитана – Фиорентина – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Джурич, 9; 1:1 – Сапонара, 64; 2:1 – Бонаццоли, 79.

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