Серия А. «Фиорентина» проиграла «Салернитане» из зоны вылета, Кокорин был в запасе

«Фиорентина» в 34-м туре чемпионата Италии проиграла на выезде «Салернитане». Решающий гол забил Федерико Бонаццоли.
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.
«Фиорентина» только ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков. «Салернитана» – в зоне вылета.
Италия. Серия А. 34-й тур
Салернитана – Фиорентина – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Джурич, 9; 1:1 – Сапонара, 64; 2:1 – Бонаццоли, 79.
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