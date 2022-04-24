Тен Хаг: «Результаты «МЮ»? У меня нет мнения, я отвечаю за «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не стал комментировать последние результаты «Манчестер Юнайтед». Он примет англичан по окончании сезона.

«У меня нет никакого мнения о результатах «Манчестер Юнайтед», потому что я проявляю уважение к людям, которые работают в «Манчестер Юнайтед». Я отвечаю за «Аякс», и это то, что я комментирую», – сказал нидерландец.

«МЮ» накануне уступил «Арсеналу» (1:3) в 34-м туре АПЛ.

Команда идет в 6 очках от зоны Лиги чемпионов.

«Аякс» с тен Хагом борется за очередное чемпионство.

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