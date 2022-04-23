Рангник – о поражении от «Арсенала»: «Манчестер Юнайтед» сыграл лучше, чем против «Ливерпуля». Могли не уступить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий по итогам матча 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Немец нашел как минимум один положительный момент.

«Мы сыграли лучше, чем против «Ливерпуля» во вторник (0:4). «Арсенал» мог пропустить больше. У нас было много голевых моментов, попадали в каркас ворот. Могли не уступить», – считает Рангник.

«МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.

До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».

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