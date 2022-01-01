Зума будут судить 24 мая. Игроку грозит 5 лет тюрьмы

Убить лося в России - условка.
Пнуть кошку в Англии - 5 лет отсидки.
Где логика?
Стала известна дата суда над защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. Заседание английского суда состоится 24 мая.
Зума обвиняется в жестоком обращении с животным – своей кошкой. Согласно английскому законодательству, футболисту грозит 5 лет тюрьмы.
- Зимой было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.
- Француза из-за инцидента с кошкой не вызвали в сборную на мартовский сбор.
- Зума перешел в «Вест Хэм» летом из «Челси».
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