Зума будут судить 24 мая. Игроку грозит 5 лет тюрьмы

Стала известна дата суда над защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. Заседание английского суда состоится 24 мая.

Зума обвиняется в жестоком обращении с животным – своей кошкой. Согласно английскому законодательству, футболисту грозит 5 лет тюрьмы.

Зимой было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.

Француза из-за инцидента с кошкой не вызвали в сборную на мартовский сбор.

Зума перешел в «Вест Хэм» летом из «Челси».

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