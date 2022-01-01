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Зума будут судить 24 мая. Игроку грозит 5 лет тюрьмы

Стала известна дата суда над защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. Заседание английского суда состоится 24 мая.

Зума обвиняется в жестоком обращении с животным – своей кошкой. Согласно английскому законодательству, футболисту грозит 5 лет тюрьмы.

  • Зимой было опубликовано видео, где Зума пинает кошку.
  • Француза из-за инцидента с кошкой не вызвали в сборную на мартовский сбор.
  • Зума перешел в «Вест Хэм» летом из «Челси».

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Источник: The Athletic

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2136

    Ubuntu 1 час назад

    Убить лося в России - условка.
    Пнуть кошку в Англии - 5 лет отсидки.
    Где логика?

    2
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  • ...
    Рейтинг: +1627

    Беспонтий 1 час назад

    "Кто сказал пациенту: «Пес его знает!»?
    Кто убил кошку мадам Полосухиной?!!"

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62524

    portero 2 часа назад

    Идиотизм, за убийство человека меньше дают...
    А тут кошка жива.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4248

    Красногорск_Фан > portero 1 минуту назад

    Скажет что кошка из России оправдают и еще дадут талоны на усиленное питание. Такие нынче времена (

    0
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