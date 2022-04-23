Скамакка, Аллер, Лукаку, Дэвид и Нуньес – в шорт-листе «Милана» (Football Italia)

«Милан» планирует усилить атаку во время летнего трансферного окна.
В список интересов итальянского клуба входят пять форвардов:
- Джанлука Скамакка («Сассуоло»), рыночная стоимость – 30 миллионов евро;
- Себастьян Аллер («Аякс»), рыночная стоимость – 30 миллионов евро;
- Ромелу Лукаку («Челси»), рыночная стоимость – 85 миллионов евро;
- Джонатан Дэвид («Лилль»), рыночная стоимость – 50 миллионов евро;
- Дарвин Нуньес («Бенфика»), рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
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Источник: Football Italia