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Скамакка, Аллер, Лукаку, Дэвид и Нуньес – в шорт-листе «Милана» (Football Italia)

«Милан» планирует усилить атаку во время летнего трансферного окна.

В список интересов итальянского клуба входят пять форвардов:

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Источник: Football Italia

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