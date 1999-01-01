«МЮ» планирует летом подписать не менее пяти новичков

Прикольная логика менять одних мешков на других и 145 млн евро на 5х хороших игроков это гроши, а не бабки
Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на летнее межсезонье.
Приоритетные цели клуба – центральный защитник, два центральных хавбека, вингер и нападающий.
Также собираются искать новых фланговых защитников и вратаря, который хорошо играет ногами.
- Сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 18 футболистов.
- С лета команду возглавит Эрик тен Хаг.
- Новый тренер «Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на усиление состава.
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