«МЮ» планирует летом подписать не менее пяти новичков

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на летнее межсезонье.

Приоритетные цели клуба – центральный защитник, два центральных хавбека, вингер и нападающий.

Также собираются искать новых фланговых защитников и вратаря, который хорошо играет ногами.

Сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 18 футболистов.

С лета команду возглавит Эрик тен Хаг.

Новый тренер «Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на усиление состава.

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