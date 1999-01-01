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«МЮ» планирует летом подписать не менее пяти новичков

Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на летнее межсезонье.

Приоритетные цели клуба – центральный защитник, два центральных хавбека, вингер и нападающий.

Также собираются искать новых фланговых защитников и вратаря, который хорошо играет ногами.

  • Сообщалось, что «МЮ» могут покинуть 18 футболистов.
  • С лета команду возглавит Эрик тен Хаг.
  • Новый тренер «Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на усиление состава.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Sky Sports

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13569

    Skull_Boy 25 минут назад

    Прикольная логика менять одних мешков на других и 145 млн евро на 5х хороших игроков это гроши, а не бабки

    0
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    Рейтинг: +754

    talgatnurzhanov2006 40 минут назад

    120 лямов на 5 игроков? По 30 мультов на игрока выходит.

    0
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    Рейтинг: +35

    Клаус 1 час назад

    Вратарь - Крицюк
    Нап - Кокорин
    Защ - Рассказов , Кутепов
    Вингер - Зобнин?

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