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Ди Мария может подписать контракт с «Ювентусом» на год-два, а затем уехать в Южную Америку

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может перейти в «Ювентус» летом.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 34-летний аргентинец может подписать краткосрочный контракт (на год или два) с туринским клубом, а затем уехать в Южную Америку.

В качестве альтернативы Ди Марии «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Шахтера» Давида Нереса.

  • Ди Мария летом станет свободным агентом.
  • В этом сезоне он провел за ПСЖ 26 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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