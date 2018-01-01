«Приложим все усилия, чтобы решить задачу». Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий планирует и дальше работать в клубе. У команды семь матчей подряд без побед.

«Мы приложим все усилия, чтобы решить поставленную задачу. Подавать в отставку не планирую», – сказал Слуцкий.