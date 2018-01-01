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«Приложим все усилия, чтобы решить задачу». Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий планирует и дальше работать в клубе. У команды семь матчей подряд без побед.

«Мы приложим все усилия, чтобы решить поставленную задачу. Подавать в отставку не планирую», – сказал Слуцкий.

  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
  • Сегодня «Рубин» в 1/4 финала Кубка России проиграл «Енисею» из ФНЛ (1:3).
  • В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2024

    B.G. 29 минут назад

    Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина»

    =====

    Что Леня скажет после вылета в ФНЛ?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1515

    Беспонтий 48 минут назад

    цитата
    " Не стреляйте в пианиста, это лучшее из того, на что он способен"
    оскар уайлд 1982 г

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