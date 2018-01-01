«Приложим все усилия, чтобы решить задачу». Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина»

Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина»
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Что Леня скажет после вылета в ФНЛ?
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий планирует и дальше работать в клубе. У команды семь матчей подряд без побед.
«Мы приложим все усилия, чтобы решить поставленную задачу. Подавать в отставку не планирую», – сказал Слуцкий.
- Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
- Сегодня «Рубин» в 1/4 финала Кубка России проиграл «Енисею» из ФНЛ (1:3).
- В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.