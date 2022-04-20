«Манчестер Юнайтед» может потратить 60 миллионов на Антони из «Аякса»

Вероятно будущий тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на подписании манчестерцами нападающего «Аякса» Антони. По мнению нидерландского тренера, трансфер нужно завершить как можно скорее из-за большой конкуренции за игрока.
«Аякс» планирует выручить за Антони 60 миллионов евро.
- 22-летний бразилец в сезоне Эредивизие провел 23 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
- Тен Хаг должен прийти в «МЮ» по окончании сезона.
- «Аякс» с тен Хагом и Антони сейчас лидирует в чемпионате Нидерландов.
Источник: The Sun