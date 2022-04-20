Рангник: «Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» на шесть лет. Это даже унизительно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4). Дубль оформил Мохамед Салах.

«Первый пропущенный мяч не был частью нашего плана. Это изменило ход встречи.

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» во всем был вторым. В частности, в подборах. Игру перечеркнул третий пропущенный мяч.

«Ливерпуль» на шесть лет впереди нас. Это разочаровывает, расстраивает и даже унизительно. С «МЮ» в следующие трансферные окна должно произойти то же самое, что случилось с «Ливерпулем» после прихода Юргена Клоппа. На новый уровень вышел город, не только команда», – сказал Рангник.