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Рангник: «Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» на шесть лет. Это даже унизительно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался после матча 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4). Дубль оформил Мохамед Салах.

«Первый пропущенный мяч не был частью нашего плана. Это изменило ход встречи.

В первом тайме «Манчестер Юнайтед» во всем был вторым. В частности, в подборах. Игру перечеркнул третий пропущенный мяч.

«Ливерпуль» на шесть лет впереди нас. Это разочаровывает, расстраивает и даже унизительно. С «МЮ» в следующие трансферные окна должно произойти то же самое, что случилось с «Ливерпулем» после прихода Юргена Клоппа. На новый уровень вышел город, не только команда», – сказал Рангник.

  • Немец с лета перейдет на должность консультанта.
  • Команда сейчас отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
  • «Ливерпуль» при Клоппе брал АПЛ и ЛЧ.

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Источник: ВВС

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Сегодня, 09:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +15436

    Cleaner 38 минут назад

    С Рангником во главе ЛЮБАЯ команда станет униженной!

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    Рейтинг: +7042

    vladik12 > Cleaner 11 минут назад

    "Хоффенхайм" не был таковым.

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