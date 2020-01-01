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Скаут «Зенита»: «Я был поражен Венделом. Его влияние на игру олимпийской сборной Бразилии было громадным»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о полузащитнике Венделе.

– Вживую просматривать футболиста тоже нужно: погрузиться в среду, где он находится, пообщаться с людьми из окружения — все это полезно. Не всегда это значительно переворачивает представление о футболисте, но в перспективе это может помочь.

— Когда значительно переворачивало?

— Когда я смотрел Вендела. Он вживую выглядел совершенно не так, как на видео. Я был просто поражен. До этого мне казалось, что он не совсем подойдет «Зениту» антропометрически. А когда увидел — я даже не поверил сперва, что это он!

Олимпийская сборная Бразилии тогда играла 4-4-2, и Вендел делал всю работу — подбегал к вратарю, забирал мяч, тащил его и потом шел замыкать атаку сам. Его влияние на игру было громадным.

— Та ваша командировка сыграла роль в трансфере?

— Ну, не громадную, но сыграла. У нас работал итальянец — он был ответственным за Португалию. Но так получилось, что я его тоже смотрел. И как раз с весны 2020-го Вендел оказался в шорт-листе «Зенита». А осенью перешел.

  • Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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