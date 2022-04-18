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⚡ Примера. «Барселона» дома проиграла «Кадису»

В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле уступила «Кадису» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил Лукас Перес.

Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 15 очков при одной игре в запасе.

«Кадис» благодаря победе покинул зону вылета Примеры, обогнав «Мальорку» и «Гранаду».

Испания. Примера. 32-й тур

Барселона – Кадис – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лукас, 48.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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18.04.2022 23:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +11650

    DeStar 10 секунд назад

    еще вчера думал, что у барсы может быть отрыв от реала всего 6 очков, проиграв реал севе и выиграв барса оба матча в запасе.. а тут оп, реал камбекнул ,барса каким-то образом проиграла и уже минимум 12 очков отрыва. ну и все, реал чемпион в принципе

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    Рейтинг: +3303

    CSKA57 20 минут назад

    У Барсы началась черная полоса!

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