⚡ Примера. «Барселона» дома проиграла «Кадису»

еще вчера думал, что у барсы может быть отрыв от реала всего 6 очков, проиграв реал севе и выиграв барса оба матча в запасе.. а тут оп, реал камбекнул ,барса каким-то образом проиграла и уже минимум 12 очков отрыва. ну и все, реал чемпион в принципе
В 32-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле уступила «Кадису» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 48-й минуте забил Лукас Перес.
Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 15 очков при одной игре в запасе.
«Кадис» благодаря победе покинул зону вылета Примеры, обогнав «Мальорку» и «Гранаду».
Испания. Примера. 32-й тур
Гол: 0:1 – Лукас, 48.