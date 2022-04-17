Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель» и увеличил отрыв до 15 очков за 6 туров до конца

«ПСЖ» победил «Марсель» (2:1) в матче 32-го тура Лиги 1.

В составе парижского клуба отличились Неймар и Килиан Мбаппе.

В первом тайме судья отменил два гола Лионеля Месси из-за офсайда. Форвард парижан забил один мяч в десяти последних матчах за «ПСЖ».

Благодаря этой победе «ПСЖ» увеличил отрыв от «Марселя», который идет на втором месте, до 15 очков. До конца чемпионата осталось шесть туров.

Франция. Лига 1. 32-й тур

ПСЖ – Марсель – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Неймар, 12; 1:1 – Чалета-Цар, 31; 2:1 – Мбаппе, 45+4.

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