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Орлов – об Юри Алберто: «Таких игроков в РПЛ больше нет. Возьмите Соболева – небо и земля»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом», отметив отдельно нападающего петербургской команды Юри Алберто.

«Зенит» победил «Урал». Это был не лучший матч в исполнении команды Сергея Семака, но три очка добыты. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры.

В эпизоде со вторым мячом Юри Алберто здорово отклеился от защитника, отскочил от него. В этом и заключается мастерство бразильца. Подвижный, координированный, техничный. У нас таких игроков в РПЛ больше нет. Ну возьмите того же Соболева. Разве можно его сравнить с форвардом «Зенита». Небо и земля!

Где техника у наших ребят? Я всегда поражаюсь, почему они так играют... Ну почему раньше в «Спартаке» были Гаврилов, Черенков? Да в любой команде хватало футболистов, умеющих здорово обращаться с мячом. А что сейчас? Вот играет «Спартак» с «Рубином». Все летит куда-то не туда, отскакивает... Все пасы в борьбу... Причем красно-белые встречались с командой, которая рядом с зоной стыков! При этом «Спартак» и сам не может выбраться из второй половины турнирной таблицы. Да, много эмоций, но качества-то нет!» – сказал Орлов.

  • Алберто забил 4 гола в 7 матчах РПЛ.
  • На счету Соболева 5 голов в 22 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.04.2022 21:40
Комментарии8
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    Рейтинг: +6370

    Semenycch 2 часа назад

    Очень трудно читать бредни Орлова.

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    Рейтинг: +62226

    portero 3 часа назад

    Лучше с деревянным стоячком дзюбой сравни, деревянный Юрик конечно быстрее Дзюбы, но совсем нечем восхищаться, освоили бабло, Сантос его свободным агентом отпустил, а вы его за 25 купили.... позор ворюги!!!

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    Рейтинг: +415

    ssspartak 3 часа назад

    Ну так это же Орлов))) он ведь всегда не равнодушен к Спартаку)) + маразм с возрастом, к сожалению, крепчает. У него Дзюба в команде, который в свои 33 года играет так же как играл в 23, как здоровенное полено. Но нет, сравнивать будем с Соболевым)))

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    Рейтинг: +500

    Suvorov51 3 часа назад

    Вот есть Флюгер. Щуба не зря тебя так назвал. только по ветру. ну одним словом пиз..бол. вот вбомжатнике всегда есть такие. Буланов. Мишка- шляпа. Медвидь. что хотят не понятно.ползут к помойке ну бомжи что взять

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    Рейтинг: +5040

    AtticusFinch 3 часа назад

    Причём здесь Соболев? бери уже тогда Промеса -старый Маразматик...или Деспотовича...хотя бы...чё ты сравниваешь палец с жопой

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    Рейтинг: +13568

    Skull_Boy 3 часа назад

    Е_6ать ты тупой однако дядя Соболев столб, а этот технарь смысл сравнивает и иди лучше проспись или похмелись с Палычем

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    Рейтинг: +62226

    portero > Skull_Boy 2 часа назад

    Какой он технарь, слабый игрочишка деревяха та ещё...

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    Рейтинг: +849

    Дубина 3 часа назад

    Идиот да прости меня старый что сказать) К чему он это сравнил? И почему именно с Соболем? Клоун.

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