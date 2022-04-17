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  • Орлов – об Юри Алберто: «Таких игроков в РПЛ больше нет. Возьмите Соболева – небо и земля»

Орлов – об Юри Алберто: «Таких игроков в РПЛ больше нет. Возьмите Соболева – небо и земля»

17 апреля 2022, 21:40
6

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом», отметив отдельно нападающего петербургской команды Юри Алберто.

«Зенит» победил «Урал». Это был не лучший матч в исполнении команды Сергея Семака, но три очка добыты. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры.

В эпизоде со вторым мячом Юри Алберто здорово отклеился от защитника, отскочил от него. В этом и заключается мастерство бразильца. Подвижный, координированный, техничный. У нас таких игроков в РПЛ больше нет. Ну возьмите того же Соболева. Разве можно его сравнить с форвардом «Зенита». Небо и земля!

Где техника у наших ребят? Я всегда поражаюсь, почему они так играют... Ну почему раньше в «Спартаке» были Гаврилов, Черенков? Да в любой команде хватало футболистов, умеющих здорово обращаться с мячом. А что сейчас? Вот играет «Спартак» с «Рубином». Все летит куда-то не туда, отскакивает... Все пасы в борьбу... Причем красно-белые встречались с командой, которая рядом с зоной стыков! При этом «Спартак» и сам не может выбраться из второй половины турнирной таблицы. Да, много эмоций, но качества-то нет!» – сказал Орлов.

  • Алберто забил 4 гола в 7 матчах РПЛ.
  • На счету Соболева 5 голов в 22 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Алберто Юри Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1650221355
Е_6ать ты тупой однако дядя Соболев столб, а этот технарь смысл сравнивает и иди лучше проспись или похмелись с Палычем
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ArReal
1650221370
Причём здесь Соболев? бери уже тогда Промеса -старый Маразматик...или Деспотовича...хотя бы...чё ты сравниваешь палец с жопой
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ssspartak
1650221969
Ну так это же Орлов))) он ведь всегда не равнодушен к Спартаку)) + маразм с возрастом, к сожалению, крепчает. У него Дзюба в команде, который в свои 33 года играет так же как играл в 23, как здоровенное полено. Но нет, сравнивать будем с Соболевым)))
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portero
1650222307
Лучше с деревянным стоячком дзюбой сравни, деревянный Юрик конечно быстрее Дзюбы, но совсем нечем восхищаться, освоили бабло, Сантос его свободным агентом отпустил, а вы его за 25 купили.... позор ворюги!!!
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Беспонтий
1650250603
неудачный форэкзампл друга человека сегодня только ленивый не пинает
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