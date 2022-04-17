Орлов – об Юри Алберто: «Таких игроков в РПЛ больше нет. Возьмите Соболева – небо и земля»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом», отметив отдельно нападающего петербургской команды Юри Алберто.

«Зенит» победил «Урал». Это был не лучший матч в исполнении команды Сергея Семака, но три очка добыты. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры.

В эпизоде со вторым мячом Юри Алберто здорово отклеился от защитника, отскочил от него. В этом и заключается мастерство бразильца. Подвижный, координированный, техничный. У нас таких игроков в РПЛ больше нет. Ну возьмите того же Соболева. Разве можно его сравнить с форвардом «Зенита». Небо и земля!

Где техника у наших ребят? Я всегда поражаюсь, почему они так играют... Ну почему раньше в «Спартаке» были Гаврилов, Черенков? Да в любой команде хватало футболистов, умеющих здорово обращаться с мячом. А что сейчас? Вот играет «Спартак» с «Рубином». Все летит куда-то не туда, отскакивает... Все пасы в борьбу... Причем красно-белые встречались с командой, которая рядом с зоной стыков! При этом «Спартак» и сам не может выбраться из второй половины турнирной таблицы. Да, много эмоций, но качества-то нет!» – сказал Орлов.