Ротенберг – после матча с «Локо»: «Судьи должны помогать игре, а не ломать ее»

неадекват. убирай свое питерское динамо обратно в питер, нечего портить имидж курортного города. или уж переназовись сириусом, этот поселок скоро будет вне сочи
Президент «Сочи» Борис Ротенберг остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2).
«Конечно, «Сочи» заслуживал победу, все было очевидно, разве есть какие-то сомнения? Мы переиграли соперника в одну калитку.
Судьи должны помогать игре, а не ломать ее», – сказал Ротенберг.
- Игру обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.
- Ранее сообщалось, что «Сочи» обратится в РФС по поводу судейства.