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Ротенберг – после матча с «Локо»: «Судьи должны помогать игре, а не ломать ее»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2).

«Конечно, «Сочи» заслуживал победу, все было очевидно, разве есть какие-то сомнения? Мы переиграли соперника в одну калитку.

Судьи должны помогать игре, а не ломать ее», – сказал Ротенберг.

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +759

    Алекс636363 4 минуты назад

    неадекват. убирай свое питерское динамо обратно в питер, нечего портить имидж курортного города. или уж переназовись сириусом, этот поселок скоро будет вне сочи

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    Рейтинг: +4063

    PAREVG. 23 минуты назад

    Судейство было честным и непредвзятым.

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    Рейтинг: +759

    Алекс636363 30 минут назад

    все правильно сделал судья. я даже удивился, почему комментаторы гадают, кого накажут. таким кухтам и родригам не место на поле после подобных поступков

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    Рейтинг: +21

    kostilio 47 минут назад

    наверное хотел сказать помогать нам

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