Ротенберг – после матча с «Локо»: «Судьи должны помогать игре, а не ломать ее»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг остался недоволен судейством в матче с «Локомотивом» (2:2).

«Конечно, «Сочи» заслуживал победу, все было очевидно, разве есть какие-то сомнения? Мы переиграли соперника в одну калитку.

Судьи должны помогать игре, а не ломать ее», – сказал Ротенберг.

Игру обслуживал главный арбитр Василий Казарцев.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обратится в РФС по поводу судейства.