Бундеслига. Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Вольфсбург» (6:1)

А ведь "Вольфсбург" брал когда-то чемпионство. С Джеко, Графите, Мисимовичем... И под руководством "Железного Феликса".
«Боруссия» из Дортмунда в 30-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург». Дубль у Эрлинга Холанда.
Дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на шесть очков. «Вольфсбург» занимает 13-е место.
Германия. Бундеслига. 30-й тур
Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1 (5:0)
Голы: 1:0 – Роте, 24; 2:0 – Витсель, 26; 3:0 – Аканжи, 28; 4:0 – Джан, 35; 5:0 – Холанд, 38; 6:0 – Холанд, 54; 6:1 – Баку, 82.