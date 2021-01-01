Бундеслига. Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Вольфсбург» (6:1)

«Боруссия» из Дортмунда в 30-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург». Дубль у Эрлинга Холанда.

Дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на шесть очков. «Вольфсбург» занимает 13-е место.

Германия. Бундеслига. 30-й тур

Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Роте, 24; 2:0 – Витсель, 26; 3:0 – Аканжи, 28; 4:0 – Джан, 35; 5:0 – Холанд, 38; 6:0 – Холанд, 54; 6:1 – Баку, 82.

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