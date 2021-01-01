Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

Бундеслига. Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Вольфсбург» (6:1)

«Боруссия» из Дортмунда в 30-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург». Дубль у Эрлинга Холанда.

Дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на шесть очков. «Вольфсбург» занимает 13-е место.

Германия. Бундеслига. 30-й тур

Боруссия Д – Вольфсбург – 6:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Роте, 24; 2:0 – Витсель, 26; 3:0 – Аканжи, 28; 4:0 – Джан, 35; 5:0 – Холанд, 38; 6:0 – Холанд, 54; 6:1 – Баку, 82.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Новости по теме
«Боруссия» Д забила «Вольфсбургу» 5 голов за 14 минут 1
17-летний Роте забил за «Боруссию» Д в дебютной игре. Он установил рекорд Бундеслиги
«Манчестер Сити» готов платить Холанду 30 миллионов в год. Его трансфер обойдется в 145 миллионов
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:38
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +6997

    vladik12 1 час назад

    А ведь "Вольфсбург" брал когда-то чемпионство. С Джеко, Графите, Мисимовичем... И под руководством "Железного Феликса".

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5034

    AtticusFinch 1 час назад

    Гол Витселя, да всем уже давно насрать на него)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11