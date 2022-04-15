Клаудиньо: «Защищаю цвета лучшего клуба России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает свой клуб лучшим в России. Бразилец играет в стране с лета.

«Я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией, потому что защищаю цвета лучшего клуба России, и ближайший матч с «Уралом» не будет исключением.

Да, в предыдущей игре с екатеринбуржцами я получил красную карточку и подвeл команду, оставив еe в меньшинстве, так что на этот раз хотел бы исправиться и помочь «Зениту» добиться важной победы, забив или отдав голевой пас. Эти три очка нам жизненно необходимы», – сказал Клаудиньо.