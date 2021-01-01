Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

Клаудиньо: «Защищаю цвета лучшего клуба России»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо считает свой клуб лучшим в России. Бразилец играет в стране с лета.

«Я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией, потому что защищаю цвета лучшего клуба России, и ближайший матч с «Уралом» не будет исключением.

Да, в предыдущей игре с екатеринбуржцами я получил красную карточку и подвeл команду, оставив еe в меньшинстве, так что на этот раз хотел бы исправиться и помочь «Зениту» добиться важной победы, забив или отдав голевой пас. Эти три очка нам жизненно необходимы», – сказал Клаудиньо.

Новости по теме
РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит»
«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings) 1
«Жаль, что величие запоребриковых не распространяется за пределы РФ». Зарема ответила Медведеву 24
Источник: официальный сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:44
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +17

    Л.С. 12 минут назад

    Давай, Клауд!
    Жми Клауд!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11