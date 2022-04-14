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В Аргентине завершили расследование смерти Марадоны. Тюремный срок грозит восьми медикам

Стали известны итоги расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

Следствие считает, что Марадона умер из-за халатности восьми медицинских работников. Их обвинили в непредумышленном убийстве.

Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.

  • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
  • Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1430

    Benifacto 35 минут назад

    8 врачей? серьезно? а почему сразу не Путин этож очевидно!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +96

    adekvat0726 > Benifacto 25 минут назад

    У Путина и без Марадонны уголовных дел на 100 томов

    1
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    ...
    Рейтинг: +4219

    Красногорск_Фан > Benifacto 21 минуту назад

    Президент занят тем что убивает мёртвое море

    0
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