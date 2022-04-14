В Аргентине завершили расследование смерти Марадоны. Тюремный срок грозит восьми медикам

Стали известны итоги расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.

Следствие считает, что Марадона умер из-за халатности восьми медицинских работников. Их обвинили в непредумышленном убийстве.

Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.