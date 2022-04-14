В Аргентине завершили расследование смерти Марадоны. Тюремный срок грозит восьми медикам

8 врачей? серьезно? а почему сразу не Путин этож очевидно!
Стали известны итоги расследования смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
Следствие считает, что Марадона умер из-за халатности восьми медицинских работников. Их обвинили в непредумышленном убийстве.
Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причина смерти – острый отeк лeгких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.