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  • Черчесов – о Дзюбе в «Ференцвароше»: «Артем – топ-футболист, но пока мы об этом не думали»

Черчесов – о Дзюбе в «Ференцвароше»: «Артем – топ-футболист, но пока мы об этом не думали»

14 апреля 2022, 21:20
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов порассуждал о возможном переходе в венгерский клуб форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артeма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали.

Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.

Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая.

Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало», – сказал Черчесов.

  • 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
  • Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Европа Ференцварош Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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portero
1649960498
Артём конечно ТОП топает по полю потихоньку, величие бегать непозволяет...
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