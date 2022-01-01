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Агент – о дисквалификации Тикнизяна на два матча: «Несправедливое наказание. Мы все преодолеем»

Александр Клюев, аген полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, считает несправедливой дисквалификацию игрока на два матча за фол на хавбеке «Ростова» Даниле Глебове.

  • Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте.
  • Он наступил Глебову на икроножную мышцу.
  • «Локомотив» уступил «Ростову» – 1:4.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — сказал Клюев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +968

    edw7777 15 минут назад

    Абсолютно заслуженно и честно. И покажите мне хотя бы одного агента, который бы в адрес своего подопечного сказал бы, что наказание справедливо…

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    Рейтинг: +61805

    portero 22 минуты назад

    две игры не трагедия, что там преодолевать то....

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