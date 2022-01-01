Агент – о дисквалификации Тикнизяна на два матча: «Несправедливое наказание. Мы все преодолеем»

Абсолютно заслуженно и честно. И покажите мне хотя бы одного агента, который бы в адрес своего подопечного сказал бы, что наказание справедливо…
Александр Клюев, аген полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, считает несправедливой дисквалификацию игрока на два матча за фол на хавбеке «Ростова» Даниле Глебове.
- Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте.
- Он наступил Глебову на икроножную мышцу.
- «Локомотив» уступил «Ростову» – 1:4.
«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — сказал Клюев.