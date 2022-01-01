Агент – о дисквалификации Тикнизяна на два матча: «Несправедливое наказание. Мы все преодолеем»

Александр Клюев, аген полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, считает несправедливой дисквалификацию игрока на два матча за фол на хавбеке «Ростова» Даниле Глебове.

Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте.

Он наступил Глебову на икроножную мышцу.

«Локомотив» уступил «Ростову» – 1:4.

«Наир по характеру очень сильный парень. У него огромная мотивация. Я уверен, мы все вместе преодолеем. Справедливо ли наказание? Нет», — сказал Клюев.