Агент Глебова: «Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — сказал Банатин.