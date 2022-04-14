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Агент Глебова: «Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — сказал Банатин.

  • Глебов провел 25 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
  • Его контракт с «Ростовом» истекает в 2024 году.
  • Рыночная стоимость Глебова – 4 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +555

    Янвapь 69 11 минут назад

    Всяких Донов Педро РПЛ потихоньку лишается, ещё осталось нефте- и газососные клубики лишить части бабок и чемпионат более менее станет честным

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