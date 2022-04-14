Агент Глебова: «Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА»

Всяких Донов Педро РПЛ потихоньку лишается, ещё осталось нефте- и газососные клубики лишить части бабок и чемпионат более менее станет честным
Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».
«Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь», — сказал Банатин.
- Глебов провел 25 матчей в этом сезоне, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
- Его контракт с «Ростовом» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость Глебова – 4 миллиона евро.