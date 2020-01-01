Умер экс-игрок «Реала» и «Наполи» Ринкон. Его не спасли после автомобильной аварии

Бывший полузащитник сборной Колумбии Фредди Ринкон не выжил после ДТП.
11 апреля сообщалось, что экс-футболист находится в критическом состоянии в результате автомобильной аварии.
В итоге 55-летний Ринкон умер из-за серьезных травм головы.
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Бывший полузащитник сборной Колумбии Фредди Ринкон не выжил после ДТП.
11 апреля сообщалось, что экс-футболист находится в критическом состоянии в результате автомобильной аварии.
В итоге 55-летний Ринкон умер из-за серьезных травм головы.