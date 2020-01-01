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Умер экс-игрок «Реала» и «Наполи» Ринкон. Его не спасли после автомобильной аварии

Бывший полузащитник сборной Колумбии Фредди Ринкон не выжил после ДТП.

11 апреля сообщалось, что экс-футболист находится в критическом состоянии в результате автомобильной аварии.

В итоге 55-летний Ринкон умер из-за серьезных травм головы.

  • В Европе хавбек выступал за «Реал» и «Наполи».
  • В последнее время Ринкон работал комментатором на телевидении.

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Источник: BBC

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