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«Сын шлюхи». Фанаты «Атлетико» всем стадионом оскорбляли Гвардиолу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Атлетико» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды голов не забили.

«Сын шлюхи – Пеп Гвардиола», – скандировал стадион «Ванда Метрополитано».

  • Гвардиола побил рекорд по тренерским полуфиналам ЛЧ (9).
  • Он выигрывал турнир 2 раза – с «Барселоной».
  • В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».

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Источник: твиттер Мигеля Делэни

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Комментарии1
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    Рейтинг: +343

    Shotlandets86 44 минуты назад

    Ну так то по факту, все команды лысого шарлатана имеют протекцию судей, бездонный бюджет, игроков он учит симулировать и провоцировать, а поганый шити так ещё и в коррупции замешан по полной. Заслужил.

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