«Сын шлюхи». Фанаты «Атлетико» всем стадионом оскорбляли Гвардиолу

Ну так то по факту, все команды лысого шарлатана имеют протекцию судей, бездонный бюджет, игроков он учит симулировать и провоцировать, а поганый шити так ещё и в коррупции замешан по полной. Заслужил.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Атлетико» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды голов не забили.
«Сын шлюхи – Пеп Гвардиола», – скандировал стадион «Ванда Метрополитано».
- Гвардиола побил рекорд по тренерским полуфиналам ЛЧ (9).
- Он выигрывал турнир 2 раза – с «Барселоной».
- В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом».