Эмери: «Бавария» совершила одну ошибку – не добила нас»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). Дальше прошли испанцы.

«Вильярреал» много ошибался. «Бавария» же совершила одну ошибку – не добила нас. И мы заставили ее поплатиться», – сказал Эмери.