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Эмери: «Бавария» совершила одну ошибку – не добила нас»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). Дальше прошли испанцы.

«Вильярреал» много ошибался. «Бавария» же совершила одну ошибку – не добила нас. И мы заставили ее поплатиться», – сказал Эмери.

  • «Бавария» сыграла с «Вильярреалом» 0:1 и 1:1.
  • «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  • За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7730

    piligrim1986 53 минуты назад

    ну да, немчики конечно знатно обделались

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