Эмери: «Бавария» совершила одну ошибку – не добила нас»

ну да, немчики конечно знатно обделались
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1). Дальше прошли испанцы.
«Вильярреал» много ошибался. «Бавария» же совершила одну ошибку – не добила нас. И мы заставили ее поплатиться», – сказал Эмери.
- «Бавария» сыграла с «Вильярреалом» 0:1 и 1:1.
- «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.