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Нагельсман – после вылета от «Вильярреала»: «Не стоит винить игроков «Баварии», у них идут переговоры по контрактам»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Вильярреала» . Он призвал не винить футболистов.

«Мне кажется, в футболе много оправданий. Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. От этого модно скрываться, но я не буду так делать. Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они тоже виноваты

Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», – цитирует Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily.

  • «Бавария» сыграла с «Вильярреалом» 0:1 и 1:1.
  • «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  • За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7730

    piligrim1986 52 минуты назад

    ...которые они не хотят продлевать видимо?))

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    Рейтинг: +543

    nelez 2 часа назад

    Да не виноваты они
    Виноват Эмери.

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    Рейтинг: +156

    teodogat 2 часа назад

    Это что получается, у твоих игроков идут переговоры, а у других всех не идут, а когда с треском вылетел из кубка Германии 0:5 от Гладбаха, тоже контракты игроки обсуждали? Что вообще за отмазки голимые, может игроков получше пора уже научиться находить?

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