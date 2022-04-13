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  • Нагельсман – после вылета от «Вильярреала»: «Не стоит винить игроков «Баварии», у них идут переговоры по контрактам»

Нагельсман – после вылета от «Вильярреала»: «Не стоит винить игроков «Баварии», у них идут переговоры по контрактам»

13 апреля 2022, 19:13
6

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Вильярреала» . Он призвал не винить футболистов.

«Мне кажется, в футболе много оправданий. Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. От этого модно скрываться, но я не буду так делать. Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они тоже виноваты

Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», – цитирует Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily.

  • «Бавария» сыграла с «Вильярреалом» 0:1 и 1:1.
  • «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
  • За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Вильярреал Нагельсман Юлиан
Комментарии (6)
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teodogat
1649867607
Это что получается, у твоих игроков идут переговоры, а у других всех не идут, а когда с треском вылетел из кубка Германии 0:5 от Гладбаха, тоже контракты игроки обсуждали? Что вообще за отмазки голимые, может игроков получше пора уже научиться находить?
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nelez
1649869398
Да не виноваты они Виноват Эмери.
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piligrim1986
1649875226
...которые они не хотят продлевать видимо?))
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BlackMurder
1649885358
Уберите это дерево упамекано и верните Зюле!!!!упамекано привозит голы чаще чем боатенг
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odessakmv
1649910525
такого фееричного я еще не слышал, в следующем туре ПФЛ, жду огненных комментариев от тренеришек проигравших команд!!!!! типа "И...в, П...в, С...в - у них переговоры по контракту, поэтому мы проиграли!"
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