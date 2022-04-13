Нагельсман – после вылета от «Вильярреала»: «Не стоит винить игроков «Баварии», у них идут переговоры по контрактам»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Вильярреала» . Он призвал не винить футболистов.
«Мне кажется, в футболе много оправданий. Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. От этого модно скрываться, но я не буду так делать. Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они тоже виноваты
Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», – цитирует Нагельсмана «Чемпионат» со ссылкой на Football Daily.
- «Бавария» сыграла с «Вильярреалом» 0:1 и 1:1.
- «Вильярреал» во 2-й раз в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- За оба матча против «Баварии» испанцы нанесли 2 удара в створ.
Источник: «Чемпионат»