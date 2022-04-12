Михаил Кержаков – о работе с Манчини: «Ничего суперположительного я для себя не выделил»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о бывшем главном тренере клуба Роберто Манчини.

«Не думаю, что победа сборной Италии на чемпионате Европы была случайностью. У них очень сильная сборная, и Серия А сейчас очень интересна по сравнению с тем, что было пять лет назад. Мне кажется, там лига стала более конкурентной.

Что касается Манчини, я могу судить о нeм только по тому отрезку, когда он был в Питере. Честно говоря, ничего суперположительного я для себя не выделил за то время, которое провeл с ним в «Зените», — сказал Кержаков в эфире ютуб-канала «Такой Футбол».

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