В Долгопрудном в честь Дня космонавтики возродили футбольный клуб «Космос». Команда будет играть в ФНЛ-2

В Долгопрудном появился футбольный клуб «Космос».

«В День космонавтики представляем новый футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного.

31 год назад футболисты из одноименной команды защищали цвета города. Сегодня «Космос» – это новый клуб, сочетающий романтику прошлого и тренды будущего.

Официальное возвращение ФК «Космос» на футбольное поле состоится летом. Клуб начнет сезон 2022/23 в первенстве ФНЛ-2. Домашние матчи будут проходить на стадионе «Салют» в Долгопрудном», – говорится в пресс-релизе клуба.