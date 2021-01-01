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В Долгопрудном в честь Дня космонавтики возродили футбольный клуб «Космос». Команда будет играть в ФНЛ-2

В Долгопрудном появился футбольный клуб «Космос».

«В День космонавтики представляем новый футбольный клуб «Космос» из Долгопрудного.

31 год назад футболисты из одноименной команды защищали цвета города. Сегодня «Космос» – это новый клуб, сочетающий романтику прошлого и тренды будущего.

Официальное возвращение ФК «Космос» на футбольное поле состоится летом. Клуб начнет сезон 2022/23 в первенстве ФНЛ-2. Домашние матчи будут проходить на стадионе «Салют» в Долгопрудном», – говорится в пресс-релизе клуба.

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Источник: сайт «Космоса»

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Сегодня, 12:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +11265

    BRO_football 1 час назад

    Как возродили, так быстро и умрёт, как и весь российский футбол сейчас

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