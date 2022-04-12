Грилиш: «Гвардиола просто помешан на футболе. Он выигрывает матчи в одиночку»

Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.

«Невероятный тренер. Он просто помешан на футболе. Как только он переступает порог базы, то говорит только о футболе, все сосредоточены лишь на предстоящей игре.

Я не могу точно описать его достоинства. Это прекрасный тренер, который очень помогает команде.

Я уже несколько раз в этом сезоне говорил, что Пеп выигрывает матчи в одиночку благодаря настрою, который он создает, и тактике, которую он нам предлагает. А мы просто выходим и выполняем свою работу», – сказал Грилиш.