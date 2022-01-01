Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Грилиш: «Гвардиола просто помешан на футболе. Он выигрывает матчи в одиночку»

Полузащитник «Ман Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле.

«Невероятный тренер. Он просто помешан на футболе. Как только он переступает порог базы, то говорит только о футболе, все сосредоточены лишь на предстоящей игре.

Я не могу точно описать его достоинства. Это прекрасный тренер, который очень помогает команде.

Я уже несколько раз в этом сезоне говорил, что Пеп выигрывает матчи в одиночку благодаря настрою, который он создает, и тактике, которую он нам предлагает. А мы просто выходим и выполняем свою работу», – сказал Грилиш.

Новости по теме
Гвардиола – о будущем в «Манчестер Сити»: «Не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого» 1
Гвардиола: «Расстроен временем матча против «Ливерпуля». В это время будет играть гольфист Вудс!» 3
Клопп и Гвардиола обменялись комплиментами перед очным матчем 1
Источник: Daily Mail

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11