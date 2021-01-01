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«Ростех»: «Отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может»

Главный спонсор тульского «Арсенала» «Ростех» прокомментировал информацию о разрыве партнерства с клубом.

  • Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игрокам команды объявили о задержках зарплаты.
  • Также сокращены расходы по многим статьям.
  • «Арсенал» идет на последнем месте в РПЛ.

«Это тульский клуб, которому 100 лет. Он тесно связан с историей региона, где сосредоточены наши легендарные заводы.

Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться. Никакого отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может, — сообщила пресс-служба «Ростеха».

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Источник: «Матч ТВ»

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