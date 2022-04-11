«Ростех»: «Отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может»

Главный спонсор тульского «Арсенала» «Ростех» прокомментировал информацию о разрыве партнерства с клубом.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игрокам команды объявили о задержках зарплаты.

Также сокращены расходы по многим статьям.

«Арсенал» идет на последнем месте в РПЛ.

«Это тульский клуб, которому 100 лет. Он тесно связан с историей региона, где сосредоточены наши легендарные заводы.

Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться. Никакого отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может, — сообщила пресс-служба «Ростеха».