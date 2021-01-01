Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем»

а бЗденитовскому выкормышу дюкову поХ. Ему по ходу вообще нет дела до футбола.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проведении второй части РПЛ.
– Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата?
– Он нарушен абсолютно во всeм, я могу привести множество доводов.
Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков.
У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались.
- «Ростов» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Карпин вернулся в клуб 10 марта.