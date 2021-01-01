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Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проведении второй части РПЛ.

– Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата?

– Он нарушен абсолютно во всeм, я могу привести множество доводов.

Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков.

У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались.

  • «Ростов» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Карпин вернулся в клуб 10 марта.

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Источник: сайт «Ростова»

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Комментарии6
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    Рейтинг: -3

    Аден 9 часов назад

    а бЗденитовскому выкормышу дюкову поХ. Ему по ходу вообще нет дела до футбола.

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    Рейтинг: +456

    Suvorov51 9 часов назад

    Пока в нашем футболе правит промгаз. так и будет назначен щимпион еще до начала чемпионата и подбор судей под этот чемпионат.все должна тащит только бомжатник. ну и к ним примкнувших

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    Рейтинг: +891

    jek718875 11 часов назад

    КАРПУША дави гадов словом и делом

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 11 часов назад

    Спасибо за все газпрому сказать нужно!!

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    Рейтинг: +10090

    alp > Сделаны из Дерева 9 часов назад

    причем здесь газпром??

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева > alp 9 часов назад

    Так из за них все касяки

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