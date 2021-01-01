Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проведении второй части РПЛ.

– Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата?

– Он нарушен абсолютно во всeм, я могу привести множество доводов.

Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков.

У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались.