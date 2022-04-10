Черчесов – лучший тренер чемпионата Венгрии в марте

адекватные и не сомневаются, всё у Стаса получается, по крайней мере его уровень как тренера точно выше уровня наших игроков сборников.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил приз как лучший тренер чемпионата Венгрии в марте. Это случилось накануне после встречи с «Дебреценом» (3:0).
Команда Станислава Черчесова лидирует в турнире с девятиочковым отрывом. Осталось сыграть шесть туров.
- «Ференцварош» не проигрывает 11 матчей подряд.
- Последние 3 чемпионата Венгрии остались за «Ференцварошем».
- Черчесов выигрывал чемпионат Польши с «Легией».