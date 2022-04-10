Черчесов – лучший тренер чемпионата Венгрии в марте

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил приз как лучший тренер чемпионата Венгрии в марте. Это случилось накануне после встречи с «Дебреценом» (3:0).

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнире с девятиочковым отрывом. Осталось сыграть шесть туров.