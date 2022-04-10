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Черчесов – лучший тренер чемпионата Венгрии в марте

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил приз как лучший тренер чемпионата Венгрии в марте. Это случилось накануне после встречи с «Дебреценом» (3:0).

Команда Станислава Черчесова лидирует в турнире с девятиочковым отрывом. Осталось сыграть шесть туров.

  • «Ференцварош» не проигрывает 11 матчей подряд.
  • Последние 3 чемпионата Венгрии остались за «Ференцварошем».
  • Черчесов выигрывал чемпионат Польши с «Легией».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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10.04.2022 16:12
Комментарии6
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    Рейтинг: +7841

    FanatSerj 9 часов назад

    адекватные и не сомневаются, всё у Стаса получается, по крайней мере его уровень как тренера точно выше уровня наших игроков сборников.

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    Рейтинг: +2524

    a_who 12 часов назад

    За бугром у Стаса получается !

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    Рейтинг: +193

    кaстрюлька 12 часов назад

    У нас, прости господи, Сирожа Сильмаг лутшый и что ?
    Эти бредни хоть как-то правдоподобно отражают окружающую реальность ?

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    Рейтинг: +599

    Riot Zero > кaстрюлька 12 часов назад

    Извольте поправить: лудьшЫй и Сельмаг.

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    Рейтинг: +13153

    Fusballer 13 часов назад

    Саламыч топ!

    3
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    Рейтинг: +599

    Riot Zero 13 часов назад

    Поднаел Стас

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