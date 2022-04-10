Промес и Бакаев не сыграют с «Арсеналом» из-за дискомфорта

Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не попали в заявку «Спартака» на матч 24-го тура РПЛ против «Арсенала». Причину объяснил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом» (0:1)» – сказал Зеленов.