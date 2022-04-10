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Промес и Бакаев не сыграют с «Арсеналом» из-за дискомфорта

Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не попали в заявку «Спартака» на матч 24-го тура РПЛ против «Арсенала». Причину объяснил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом» (0:1)» – сказал Зеленов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 16:30 по Москве.
  • У Бакаева 18 матчей в сезоне РПЛ, 3 голевых паса.
  • Промес провел столько же матчей, забил 6 голов.

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Источник: «Чемпионат»

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10.04.2022 16:04
Комментарии1
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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 14 часов назад

    Это серьезные потери для Спартака - в каком бы игровом состоянии не находился Промес, равнодушным и пассивным он не бывает никогда, а Бакаев сейчас просто один из лучших, если конечно можно таковых найти ...

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