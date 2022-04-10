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Промес и Бакаев не сыграют с «Арсеналом» из-за дискомфорта

10 апреля 2022, 16:04
2

Квинси Промес и Зелимхан Бакаев не попали в заявку «Спартака» на матч 24-го тура РПЛ против «Арсенала». Причину объяснил пресс-атташе москвичей Дмитрий Зеленов.

«Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом» (0:1)» – сказал Зеленов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «Открытие Арене», который начнется в 16:30 по Москве.
  • У Бакаева 18 матчей в сезоне РПЛ, 3 голевых паса.
  • Промес провел столько же матчей, забил 6 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Арсенал Бакаев Зелимхан Промес Квинси
Комментарии (2)
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VVM1964
1649596497
Это серьезные потери для Спартака - в каком бы игровом состоянии не находился Промес, равнодушным и пассивным он не бывает никогда, а Бакаев сейчас просто один из лучших, если конечно можно таковых найти ...
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zigbert
1649660876
Игроки основного состава. Хорошо что без них справились.
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