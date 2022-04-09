Джикия не сыграет с «Арсеналом» («СЭ»)

Травма, полученная в последнем туре РПЛ, с большой долей вероятности не позволит защитнику «Спартака» Георгию Джикии сыграть в 24-м туре против «Арсенала». Он пропустил несколько последних тренировок в общей группе.

Джикия сейчас работает по индивидуальной программе и должен быть готов к следующим матчам.