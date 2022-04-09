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Джикия не сыграет с «Арсеналом» («СЭ»)

Травма, полученная в последнем туре РПЛ, с большой долей вероятности не позволит защитнику «Спартака» Георгию Джикии сыграть в 24-м туре против «Арсенала». Он пропустил несколько последних тренировок в общей группе.

Джикия сейчас работает по индивидуальной программе и должен быть готов к следующим матчам.

  • Джикия получил повреждение в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:1).
  • В этом сезоне защитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • Матч «Спартак»«Арсенал» состоится завтра, 10 апреля.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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09.04.2022 22:00
Комментарии3
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    Рейтинг: +15870

    paracetamol 15 часов назад

    Божич выиграет!

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    Рейтинг: +4543

    ySS 17 часов назад

    Потеря. Тут ещё и змс рецидивировался...)
    Как бы там ни было, надо побеждать, в каждом матче!

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    Рейтинг: +24431

    vladimir-7 > ySS 6 часов назад

    Правильно, Арсенал это и сделает.

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