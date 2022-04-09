Вратарь «Зенита» Крицюк: «Врачи прогнозируют мое возвращение в общую группу в мае»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о состоянии своего здоровья.

«17 и 14 лет назад у меня были две небольшие операции на правом колене. Проблем с ним после этого не было. Но после подписания контракта с «Зенитом», буквально через несколько дней, под нагрузкой ощутил боли в колене, оно отекло.

Были даже сомнения, смогу ли я дебютировать в новой команде. Но эмоционально я очень настроился на это и готов был проводить дополнительную работу, чтобы это случилось: делал необходимые процедуры, много времени тратили на восстановление и подготовку колена к матчу.

После первой игры я работал с ограничениями: не ходил в зал, первое время минимизировал удары по мячу, максимально пытался ограничить нагрузку на ногу. Плюс постоянное восстановление и реабилитация на базе и дома. Такой режим продолжался в течение двух месяцев.

К октябрьскому матчу с «Динамо» состояние колена было немного лучше. Но тут в конце первого тайма оно опять дало о себе знать.

Хочу прояснить для многих очевидные вещи: мы, спортсмены, привыкли к травмам и боли. Это часть нашей жизни в спорте, зачастую не обращаешь внимание на боль и небольшие повреждения. Это для профессионального спортсмена нормально. Поэтому через три дня в Турине я вышел на поле, тем самым еще больше усугубив травму.

Первые две недели после Турина мы пытались восстановить колено консервативно. Позже хирург в Берлине сказал, что это было нереально, и решено было делать операцию.

Изначально после нее были обозначены такие сроки восстановления: примерно три месяца до группы и четыре – до возможности играть. Это обнадеживало, надеялся вернуться к возобновлению сезона.

Но в начале года возвращение на некоторое время отсрочил коронавирус. А потом я между матчами с «Бетисом» отправился с командой на мини-сбор в Португалию и оттуда полетел на контрольное обследование в Мюнхен.

Там выяснилось, что озвученные врачами первоначальные сроки восстановления – не то, что идеальный, а скорее фантастический вариант. Обычно срок восстановления от подобных травм – около полугода. И главное – не форсировать подготовку.

Сейчас продолжаю работать в тренажерном зале, возобновил бег на свежем воздухе в Удельном парке. Трудно передать, как я уже соскучился по футболу, но врачи прогнозируют возвращение в общую группу в мае. Сейчас самое главное – не торопиться и правильно восстановиться», – сказал футболист.