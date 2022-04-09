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Вратарь «Зенита» Крицюк: «Врачи прогнозируют мое возвращение в общую группу в мае»

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о состоянии своего здоровья.

«17 и 14 лет назад у меня были две небольшие операции на правом колене. Проблем с ним после этого не было. Но после подписания контракта с «Зенитом», буквально через несколько дней, под нагрузкой ощутил боли в колене, оно отекло.

Были даже сомнения, смогу ли я дебютировать в новой команде. Но эмоционально я очень настроился на это и готов был проводить дополнительную работу, чтобы это случилось: делал необходимые процедуры, много времени тратили на восстановление и подготовку колена к матчу.

После первой игры я работал с ограничениями: не ходил в зал, первое время минимизировал удары по мячу, максимально пытался ограничить нагрузку на ногу. Плюс постоянное восстановление и реабилитация на базе и дома. Такой режим продолжался в течение двух месяцев.

К октябрьскому матчу с «Динамо» состояние колена было немного лучше. Но тут в конце первого тайма оно опять дало о себе знать.

Хочу прояснить для многих очевидные вещи: мы, спортсмены, привыкли к травмам и боли. Это часть нашей жизни в спорте, зачастую не обращаешь внимание на боль и небольшие повреждения. Это для профессионального спортсмена нормально. Поэтому через три дня в Турине я вышел на поле, тем самым еще больше усугубив травму.

Первые две недели после Турина мы пытались восстановить колено консервативно. Позже хирург в Берлине сказал, что это было нереально, и решено было делать операцию.

Изначально после нее были обозначены такие сроки восстановления: примерно три месяца до группы и четыре – до возможности играть. Это обнадеживало, надеялся вернуться к возобновлению сезона.

Но в начале года возвращение на некоторое время отсрочил коронавирус. А потом я между матчами с «Бетисом» отправился с командой на мини-сбор в Португалию и оттуда полетел на контрольное обследование в Мюнхен.

Там выяснилось, что озвученные врачами первоначальные сроки восстановления – не то, что идеальный, а скорее фантастический вариант. Обычно срок восстановления от подобных травм – около полугода. И главное – не форсировать подготовку.

Сейчас продолжаю работать в тренажерном зале, возобновил бег на свежем воздухе в Удельном парке. Трудно передать, как я уже соскучился по футболу, но врачи прогнозируют возвращение в общую группу в мае. Сейчас самое главное – не торопиться и правильно восстановиться», – сказал футболист.

  • Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре из «Жил Висенте».
  • В 11 матчах он пропустил 15 голов.
  • Вратарь не играет со 2 ноября.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 16:20
Комментарии4
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    Рейтинг: +16268

    афоня72 1 час назад

    все равно, сильный вратарь..

    0
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    Рейтинг: +16402

    Garrincha58 2 часа назад

    смешно Зенит уже в который раз лоханулся с подписаниями игроков кстати я сразу сказал что этот вратаришка не сыграет за команду и трёх матчей и всё так и вышло он и в Краснодаре был вечно болен ничему не учит зенитовских руководителей

    0
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    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 3 часа назад

    в мае всё уже не важно будет

    а в июне уже и герой лунёв вернётся
    вот и будете квадратик гонять с кержем и оболенским
    банками пивными у метро удельная
    благо оно уже закрыто будет
    ------------------------------------------------------
    эпохальная злоба
    извиняюсь

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    Рейтинг: +83

    Slava52 3 часа назад

    Поря искать другую команду

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