Джо Коул: «Трент лучше Бекхэма»

Бывший футболист сборной Англии Джо Коул сравнил своего экс-партнера Дэвида Бекхэма с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом. Сравнение оказалось в пользу более молодого.
«Послушайте, для этого не нужны слова. Трент похож на Бекхэма, но я думаю, что он на самом деле лучший распасовщик, чем Бекхэм, лучше исполняет кроссы, чем Бекхэм.
Это о чем-то говорит, потому что Бекхэм был лучшим из тех, кого я видел в своем поколении», – сказал Коул.
- 23-летний Трент дебютировал в «Ливерпуле» в 2016 году.
- Игрок родился в Ливерпуле и попал в клубную систему в 2004 году.
- Трент брал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ.
Источник: твиттер Anfield Watch