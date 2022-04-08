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Джо Коул: «Трент лучше Бекхэма»

Бывший футболист сборной Англии Джо Коул сравнил своего экс-партнера Дэвида Бекхэма с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом. Сравнение оказалось в пользу более молодого.

«Послушайте, для этого не нужны слова. Трент похож на Бекхэма, но я думаю, что он на самом деле лучший распасовщик, чем Бекхэм, лучше исполняет кроссы, чем Бекхэм.

Это о чем-то говорит, потому что Бекхэм был лучшим из тех, кого я видел в своем поколении», – сказал Коул.

  • 23-летний Трент дебютировал в «Ливерпуле» в 2016 году.
  • Игрок родился в Ливерпуле и попал в клубную систему в 2004 году.
  • Трент брал с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и АПЛ.

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Источник: твиттер Anfield Watch

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08.04.2022 21:43
Комментарии1
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    Рейтинг: +939

    mama1991 11 часов назад

    Глупости, эстетика передач бэкса, неповторима.

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