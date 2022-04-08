Джо Коул: «Трент лучше Бекхэма»

Бывший футболист сборной Англии Джо Коул сравнил своего экс-партнера Дэвида Бекхэма с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом. Сравнение оказалось в пользу более молодого.

«Послушайте, для этого не нужны слова. Трент похож на Бекхэма, но я думаю, что он на самом деле лучший распасовщик, чем Бекхэм, лучше исполняет кроссы, чем Бекхэм.

Это о чем-то говорит, потому что Бекхэм был лучшим из тех, кого я видел в своем поколении», – сказал Коул.